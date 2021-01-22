ЕС будет отмечать очаги распространения COVID тёмно-красным цветом
Европейский Союз будет противостоять пандемии COVID-19 точечно и узконаправленно. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила..
Дата загрузки: 2021-01-22
[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:
«Людей, которые будут ехать из тёмно-красной зоны в другую, возможно, обяжут делать тест перед выездом и какое-то время быть на карантине после прибытия. Это касается территории ЕС. И учитывая серьёзность ситуации, не критических важныых путешествий нужно максимально избегать».
При этом фон дер Ляйен отмечает, что работники важных сфер промышленности и услуг должны свободно перемещаться внутри блока. То же касается доставки товаров.
[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:
«Мы сможем сдержать вирус только в случае узконаправленных мер, а не таких ненужных действий, как полное закрытие границ, которое сильно навредит нашей экономике, но не сможет сдержать вирус».
Перед пресс-конференцией вопрос тёмно-красных зон лидеры ЕС обсудили на онлайн-встрече.
[Шарль Мишель, председатель Евросовета]:
«Мы также обговорили сертификаты, подтверждающие вакцинацию. Думаю, мы сможем договориться и использовать такие сертификаты в медицинских целях. А позже мы также посмотрим, в каких ещё обстоятельствах их можно задействовать».
Эти сертификаты предложили использовать для свободного передвижения по территории ЕС. С инициативой выступили Греция и Испания. Они хотят, чтобы любой человек, сделавший прививку от COVID-19, мог получить подтверждающий это документ. Вместе с ним он смог бы отправляться в путешествие в любую зону блока без каких-либо ограничений.
Впрочем, руководство ЕС отмечает, что это будет политическим решением, поэтому за него должны проголосовать все страны-члены блока.
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