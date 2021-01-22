ЕС будет отмечать очаги распространения COVID тёмно-красным цветом

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:

«Людей, которые будут ехать из тёмно-красной зоны в другую, возможно, обяжут делать тест перед выездом и какое-то время быть на карантине после прибытия. Это касается территории ЕС. И учитывая серьёзность ситуации, не критических важныых путешествий нужно максимально избегать».

Европейский Союз будет противостоять пандемии COVID-19 точечно и узконаправленно. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила вместо закрытия границ определять зоны наиболее масштабного распространения коронавируса и обозначать их тёмно-красным цветом. Жителям этих зон, чтобы куда-то поехать, придётся выполнить ряд условий.

При этом фон дер Ляйен отмечает, что работники важных сфер промышленности и услуг должны свободно перемещаться внутри блока. То же касается доставки товаров.

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:

«Мы сможем сдержать вирус только в случае узконаправленных мер, а не таких ненужных действий, как полное закрытие границ, которое сильно навредит нашей экономике, но не сможет сдержать вирус».

Перед пресс-конференцией вопрос тёмно-красных зон лидеры ЕС обсудили на онлайн-встрече.

[Шарль Мишель, председатель Евросовета]:

«Мы также обговорили сертификаты, подтверждающие вакцинацию. Думаю, мы сможем договориться и использовать такие сертификаты в медицинских целях. А позже мы также посмотрим, в каких ещё обстоятельствах их можно задействовать».

Эти сертификаты предложили использовать для свободного передвижения по территории ЕС. С инициативой выступили Греция и Испания. Они хотят, чтобы любой человек, сделавший прививку от COVID-19, мог получить подтверждающий это документ. Вместе с ним он смог бы отправляться в путешествие в любую зону блока без каких-либо ограничений.

Впрочем, руководство ЕС отмечает, что это будет политическим решением, поэтому за него должны проголосовать все страны-члены блока.

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