В ЕС планируют выдавать «зелёные паспорта» привившимся от COVID-19

Европейская комиссия в марте представит проект «цифровых зелёных паспортов». Они должны облегчить поездки по Евросоюзу. В..

Европейская комиссия в марте представит проект «цифровых зелёных паспортов». Они должны облегчить поездки по Евросоюзу. В документе будет информация о том, что человек вакцинировался от «ковида», переболел коронавирусом либо имеет отрицательный результат теста на COVID-19.

По словам представителей ЕК, цель сертификата – позволить людям безопасно совершать как туристические, так и рабочие поездки. Внедрение системы по выдаче таких документов займёт не менее трёх месяцев. Власти ЕС также планируют сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения, чтобы система «цифровых зелёных паспортов» смогла работать и за пределами Евросоюза.

В сертификатах о вакцинации очень заинтересованы Греция, Испания, Португалия, Мальта и другие страны, зависящие от туризма. Также, по мнению представителей ЕК, общая система пропусков предотвратит заключение отдельных сделок между странами ЕС, которые раздробят внутренний рынок.

Между тем власти некоторых стран, таких как Франция, Германия и Бельгия, считают несправедливым облегчать поездки только для тех, кто вакцинировался.

А глава Еврокомиссии отметила, что науке пока неизвестно, могут ли привившиеся люди стать переносчиками вируса и заражать других. Кроме того, нет точных данных о том, сколько времени сохраняется иммунитет после вакцинации.

Систему «зелёных паспортов» уже ввели в Израиле. Документ подтверждает, что его владельцу ввели две дозы вакцины от COVID или что он уже переболел коронавирусом и выздоровел. Такие пропуска позволяют посещать общественные мероприятия.

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