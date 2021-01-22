Илон Маск пожертвует $100 млн автору лучшей технологии улавливания углерода
Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск на своей странице в Twitter объявил, что пожертвует 100 миллионов..
Дата загрузки: 2021-01-22
В конце прошлого года Международное энергетическое агентство заявило, что для достижения странами нулевых выбросов углерода необходимо быстро развивать и внедрять соответствующие технологии.
Существуют естественные источники выделения углекислого газа и антропогенные выбросы. Больше всего углерода выделяется при сжигании ископаемых источников топлива. После улавливания газа его необходимо захоронить или как-то изолировать от атмосферы.
Илон Маск возглавляет автомобилестроительную компанию Tesla и технологическую корпорацию SpaceX. Он также основал нейротехнологичейскую компанию Neuralink.
В этом году Маск стал богатейшим человеком планеты. Его состояние оценивают в 185 миллиардов долларов.
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