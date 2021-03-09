Индианка делает матрасы из отходов, остающихся при производстве масок

Индийские женщины в городе Эрнакулам сплетают материю в длинные косы. Она представляет собой обычные отходы, которые..

Индийские женщины в городе Эрнакулам сплетают материю в длинные косы. Она представляет собой обычные отходы, которые остаются при производстве средств индивидуальной защиты.

Во время пандемии в Индии стали делать много костюмов и масок. Дизайнер Лакшми Менон увидела тонны остатков материи на фабриках и решила действовать.

[Лакшми Менон, дизайнер]:

«Мы забираем эти отходы из производственных цехов. Потом сплетаем материал в косы и делаем матрасы. Они могут пригодиться в клиниках с больными коронавирусом».

Женщина слышала о нехватке коек в больницах. Она считает, что такие матрасы помогут решить проблему.

Лакшми назвала своё изделие «Шайя». Весит оно всего три килограмма. Защитники природы по всему миру оценили идею индийской мастерицы. ООН признала проект одним из лучших решений проблемы отходов, остающихся при производстве СИЗ. Но экологи беспокоятся, что со временем энтузиазм может угаснуть.

[Балачандра Куруп, эколог]:

«Часто мы не думаем о природе. Начинаем что-то делать для неё, а через несколько лет забываем об этом».

Дизайнер согласна и собирается продолжать проект. Она также вдохновляет других поддержать её начинание.

[Лакшми Менон, дизайнер]:

«Мы проводим онлайн-обучение для жителей многих стран. Нам звонили из Бразилии, Австралии, Южной Кореи и Африки. У нас есть сайт под названием Shayya.in. Там выложено обучающее видео».

Лакшми запустила проект в марте прошлого года. С помощницами сделала уже 1000 матрасов. Их бесплатно распределили по больницам в штате Керала. Изделия также раздают нуждающимся и бездомным.

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