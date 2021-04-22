«Худший период пандемии»: число умерших от COVID-19 в Аргентине превысило 60 тысяч

Аргентина переживает худший период пандемии. Об этом заявила министр здравоохранения страны. Количество смертей от COVID-19 здесь превысило печальную веху в 60 тысяч. В последние недели антирекорды бьёт и суточное количество новых случаев заражения. [Карла Виссотти, министр здравоохранения Аргентины]:«С начала пандемии 3 марта прошлого года сейчас самое рискованное время, потому что, даже при том, что у нас сильная система здравоохранения и вакцинированные врачи, количество новых случаев заражения продолжает расти, что грозит перегрузить сектор. А распространяющиеся штаммы увеличивают риск заражения и смерти».

Особенно сильное давление – на систему здравоохранения в столичном регионе. Власти снова ужесточили карантинные меры – ограничили передвижение и запретили скопления людей в помещениях.

Вакцинация в стране, в основном, идёт российской вакциной Sputnik V.

[Карлос Камера, эксперт по инфекционным заболеваниям]:«Мы не ожидали такого количества заражённых во вторую волну и не думали, что она нахлынет с такой скоростью. Ну и играет роль скорость вакцинации – с окном в две-три недели. Так что, к сожалению, мы потеряем 2-3 тысячи человек».

В то же время в Аргентине продолжают вспыхивать протесты. Экономика только-только начала немного приходить в себя, и люди беспокоятся, что новые карантинные ограничения сведут на нет хрупкий рост. Протестуют и врачи.

[Каролина Касерес, медсестра]:«Потому что с нас хватит! Идёт вторая волна, и медсёстры на переднем фронте, без достойных зарплат и без признания. Сегодня медсестрам не хватает даже на базовые продукты питания. Это безобразие».

В целом в Аргентине с начала пандемии выявили более 2 миллионов 700 тысяч заражённых коронавирусом. По этому показателю страна – на 11 месте в мире.

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