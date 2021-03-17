Два билета на автобус: в Венесуэле выпустили крупнейшую банкноту в 1 млн боливаров

На этой неделе Венесуэла вводит в обращение три новые банкноты номиналом в 200 тысяч, 500 тысяч..

На этой неделе Венесуэла вводит в обращение три новые банкноты номиналом в 200 тысяч, 500 тысяч и миллион боливаров. Миллион – это крупнейший номинал в истории страны. Однако обменять его можно всего на 52 американских цента.

Экономисты полагают, что новые банкноты, как и их предшественники, быстро потеряют свою ценность из-за стремительной гиперинфляции.

Это очередь в банк в Каракасе. Люди стоят в надежде получить немного наличных.

[Эдуардо Луго, местный житель]:

«В банке они дают только 400 тысяч боливаров – 21 цент США. За них я могу купить два билета на автобус. Абсурдно: они продолжают печатать новые банкноты, а экономика продолжает рушиться».

Как показывают исследования, более половины всех транзакций в экономике страны производится в долларах. Однако венесуэльцы зависят от наличных денег в ежедневных финансовых операциях.

Так, им часто просто нечем заплатить за транспорт. Например, билет на автобус стоит около семи центов. Однако им приходится давать доллар, поскольку в наличии нет ни боливаров, ни американских центов.

[Ройерлин Рамирес, местная жительница]:

«Вчера я платила за автобус в боливарах. Сегодня я еду в университет, но у меня при себе только один доллар, мне нужно разменять его на боливары и при этом найти хороший курс».

В 2018 году президент Николас Мадуро объявил о новой монетарной политике. Он также сказал, что она призвана бросить вызов «экономической войне» Соединённых Штатов, которые он обвиняет во всех финансовых проблемах Венесуэлы.

Тогда, чтобы сгладить эффект гиперинфляции, Центробанк страны убрал с банкнот по пять нулей. Так поступал и предшественник Мадуро – Уго Чавес. По оценкам экономистов, если вернуть все нули, которые за последние годы убирали с боливаров, то банкнота в миллион на самом деле была бы номиналом в 100 миллиардов боливаров.

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