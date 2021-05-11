Рисунок головы медведя Леонардо да Винчи может принести до $16 млн

Небольшой рисунок головы медведя, выполненный Леонардо да Винчи, может принести более 16 миллионов долларов. 8 июля..

Небольшой рисунок головы медведя, выполненный Леонардо да Винчи, может принести более 16 миллионов долларов. 8 июля его выставят на тогри в Лондоне. Сейчас он представлен в аукционном доме Christie’s в Нью-Йорке.

Набросок сделан на розово-бежевой бумаге. Размер работы – семь на семь сантиметров. Да Винчи нарисовал голову медведя в старинной технике серебряной иглы, при которой изображение получается изысканным и мягким.

[Джада Дамен, сотрудница аукционного дома Christie’s]:

«С согласия учёных мы датируем рисунок началом 80-х годов XV века. Он создан во Флоренции до переезда да Винчи в Милан».

В средние века художники писали животных, в том числе и экзотических, таких как пантеры и леопарды. Но эти рисунки были упрощёнными, схематичными и не выглядели живыми.

[Джада Дамен, сотрудница аукционного дома Christie’s]:

«Работы Да Винчи, будь то портреты или рисунки животных, были по-настоящему реалистичными, потому что он был способен уловить правильность черт, созданных природой. В его рисунках есть жизнь».

Аукционисты планируют продать рисунок по цене от одиннадцати до почти 17 миллиона долларов. Если это произойдёт, то набросок станет самым дорогим рисунком на бумаге да Винчи, ушедшим с молотка. Пока таковой считается работа «Конь и всадник», проданная в 2001 году за одиннадцать миллионов долларов.

Аукционный дом Christie’s приобрёл рисунок головы медведя в 1860 году за три с половиной доллара. До этого он принадлежал британскому художнику Томасу Лоуренсу. Нынешний владелец купил набросок в 2008 году.

По словам сотрудников Christie’s, в частных руках, не считая Девонширских коллекций в Чатсуорте, находится менее десяти рисунков да Винчи.

[Джада Дамен, сотрудница аукционного дома Christie’s]:

«Некоторые из этих рисунков никогда не появятся на рынке. Так что это очень редкая возможность купить работу да Винчи. Она красивая и выполнена в особенной технике. Этот рисунок демонстрирует то, что, вероятно, нам больше всего нравится в да Винчи и что восхищает нас в нём, – это его умение смотреть на природу и мир взглядом учёного и художника».

Рисунок головы медведя в конце мая отправится на выставку в Гонконг, а в июне его доставят в Лондон.

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