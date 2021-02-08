106-летняя пианистка: «Мои пальцы не могут без клавиш»

Колетт Маз ловко перебирает пальцами по клавишам пианино, исполняя знаменитое произведение Клода Дебюсси «Лунный свет». Во Франции продолжается карантин. Однако это не помешало 106-летней Колетт записать свой шестой альбом. Его выход запланирован на апрель.

Колетт живёт на 14 этаже 15-этажного дома недалеко от Эйфелевой башни. Говорит, что музыка для неё важнее, чем любая изысканная еда.

[Колетт Маз, 106-летняя пианистка]:

«Я спрашиваю у вас: зачем вы пьёте по утрам латте или зачем едите стейк? Для меня стейк не имеет никакой ценности, но я ценю музыку, понимаете? Это моя пища, моя пища для души и сердца».

Колетт играет с четырёх лет. Выросла в буржуазной семье. Отец управлял фабрикой по производству удобрений, а она проводила время с матерью дома.

Несколько лет Колетт была на домашнем обучении. Затем, когда семья переехала в Париж, её отдали в музыкальную школу. Закончив её, она всю жизнь проработала по специальности. Пианистка говорит, что черпает вдохновение, глядя на небо.

[Колетт Маз, 106-летняя пианистка]:

«Нам нужно любоваться миром. Без этого мы просто болтаемся между двумя дверями. Нужно любоваться миром вокруг, он прекрасен. По утрам я смотрю на облака и думаю: нам нужно любить друг друга».

Записывать альбомы Колетт начала в 1998 году. Первый вышел в 2001-м.

Сын говорит, что его мать – вдохновение для всех, кто её знает.

[Фабрис Маз, сын Колетт Маз]:

«Просто чудо. Я такого не ожидал. Мы отмечали её 100-летие на корабле, там было много друзей, всё прошло хорошо. Но я не думал, что она будет продолжать карьеру. Годы идут, а у неё по-прежнему крепкие тело и дух, она продолжает работать, а мы продолжаем её записывать. Это удивительно».

Сама 106-летняя пианистка отмечает, что уже не сможет прожить без музыки.

[Колетт Маз, 106-летняя пианистка]:

«Что будет, если я больше не смогу играть? Нужно будет заменить игру чем-то другим. Но мне нужно чего-то касаться. Вы не можете без конфет, а мои пальцы не могут без клавиш».

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