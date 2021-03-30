Пара пожилых музыкантов развлекает пользователей онлайн-концертами

«Носите маску». Такое музыкальное послание передаёт всем пожилой американский композитор Питер Фукс. 91-летний мужчина до выхода..

«Носите маску». Такое музыкальное послание передаёт всем пожилой американский композитор Питер Фукс. 91-летний мужчина до выхода на пенсию работал дирижёром. Он также пережил Холокост.

Пандемия вдохновила его организовать онлайн-концерты в Facebook. Играет каждый день примерно по часу.

[Питер Фукс, композитор]:

«Вы знаете, я всегда реагирую на определённые вещи. И когда я придумал песню «Носите маску», то для меня это было очень естественным».

Супруга Питера Вероника – бывшая певица на Бродвее. Пара начала свои шоу в марте, чтобы поддержать соседей в городе Авентура во Флориде.

Но теперь их слушают не только там, но и в других регионах США и даже в других странах.

[Питер Фукс, композитор]:

«Мы очень хорошо пережили карантин. И особенно с нашим шоу, которое, как вы знаете, наполняет день. Создаётся впечатление, что мы очень заняты».

Во время концертов зрители обычно заказывают песни. В основном, они хотят послушать мелодии из бродвейских шоу, классику 50-х, саундтреки к фильмам, джазовые композиции и некоторые произведения Beatles. Господин Фукс тут же исполняет их на пианино.

Говорит, что очень редко попадаются мелодии, которых он не знает.

[Питер Фукс, композитор]:

«Так приятно дарить людям счастье. И это нас никак не перегружает, мы рады этим заниматься. Мы занимаемся тем, что считаем своим делом».

Пара уже создала сообщество, в котором пользователи делятся своими музыкальными талантами.

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