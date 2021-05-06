Слепой музыкант изумляет виртуозной игрой на скрипке

Американец Майкл Кливленд родился слепым и глухим на одно ухо в 1980 году. В четыре года он овладел игрой на скрипке, обучаясь музыке по программе для слепых.

С детства ему нравилось одно из направлений кантри – блюграсс. В 9 лет Майкл играл с «отцом музыки блюграсс» Биллом Монро. В 14 лет его пригласили выступить со скрипачкой Элисон Краусс в Grand Ole Opry – одной из старейших радиопередач, которая проходит в формате концерта в прямом эфире.

«Он играет бесстрашно, и играть с ним упоительно, он вдохновляет играть смело», – говорит о Майкле Кливленде кантри-музыкант Винс Гилл. «Он играет легко и с душой». «Изумляет то, сколько музыки он извлекает с помощью смычка», – добавил музыкант. В 2018 году Майкл Кливленд был номинирован на премию «Грэмми». Посмотрите композицию Lee Highway Blues в исполнении скрипача.



Блюграсс – жанр американского кантри, корнями уходит в ирландскую, шотландскую и английскую традиционную музыку.