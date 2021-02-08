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Фотоловушки в гватемальских джунглях засняли жизнь ягуаров

Фотоловушки в гватемальских джунглях засняли жизнь ягуаров

Редкие кадры диких ягуаров показали гватемальские лесные смотрители. Хищные кошки попали в объективы фотоловушек, установленных в..

Дата загрузки: 2021-02-08

Редкие кадры диких ягуаров показали гватемальские лесные смотрители. Хищные кошки попали в объективы фотоловушек, установленных в джунглях департамента Эль-Петен. За жизнью ягуаров наблюдают в рамках исследовательского проекта, запущенного национальным парком и Обществом охраны дикой природы Гватемалы.

[Франсиско Астуриас, сотрудник заповедника]:
«Эта местность нетронута, она дикая и прекрасная. Там не было никакой человеческой деятельности, поэтому природа осталась в первозданном состоянии. Мы можем сказать, что местная популяция ягуаров полностью здорова, поскольку экосистема не разрушена и биологическое разнообразие почти на прежнем уровне».

Лесные фотокамеры запечатлели больше самцов, чем самок. Специалисты считают это хорошим знаком. По их мнению, это означает, что самки, возможно, беременны. В таком положении они стараются не выходить на открытые места.

Лесничие установили в заповеднике более 100 фотоловушек. На кадрах также видны обезьяны, оцелоты, тапиры и олени.

Ягуары обитают в Центральной Америке. В основном, заселяют тропические дождевые леса, но иногда встречаются и в засушливой местности.
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