Телеканал NTD

«Прикосновение любви»: как перчатки с тёплой водой помогают пациентам с COVID-19

«Прикосновение любви»: как перчатки с тёплой водой помогают пациентам с COVID-19

Латексные перчатки и тёплая вода стали помощниками в борьбе с коронавирусом. Необычный метод под названием «прикосновение..

Дата загрузки: 2021-04-21

Латексные перчатки и тёплая вода стали помощниками в борьбе с коронавирусом. Необычный метод под названием «прикосновение любви» придумали две бразильские медсестры в городе Сан-Карлус.

Женщины пишут добрые пожелания на перчатках, наполняют их водой, связывают парами и надевают на руки пациентам, которые находятся в коме. Это имитирует прикосновение рук живого человека.

[Семей Араужу Сунья, медсестра]:
«Этому нет объяснения, но состояние пациентов улучшается невероятно быстро».

Изобретение приносит и практическую пользу. Тёплая вода согревает руки, и улучшается кровообращение. Это помогает избежать неверных показаний приборов. Когда руки слишком холодные, приборы могут сигнализировать о низком содержании кислорода в крови.

Теперь такой способ помощи «ковидным» пациентам применяют во всех больницах Сан-Карлуса.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...