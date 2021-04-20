«Прикосновение любви»: как перчатки с тёплой водой помогают пациентам с COVID-19

Латексные перчатки и тёплая вода стали помощниками в борьбе с коронавирусом. Необычный метод под названием «прикосновение..

Латексные перчатки и тёплая вода стали помощниками в борьбе с коронавирусом. Необычный метод под названием «прикосновение любви» придумали две бразильские медсестры в городе Сан-Карлус.

Женщины пишут добрые пожелания на перчатках, наполняют их водой, связывают парами и надевают на руки пациентам, которые находятся в коме. Это имитирует прикосновение рук живого человека.

[Семей Араужу Сунья, медсестра]:

«Этому нет объяснения, но состояние пациентов улучшается невероятно быстро».

Изобретение приносит и практическую пользу. Тёплая вода согревает руки, и улучшается кровообращение. Это помогает избежать неверных показаний приборов. Когда руки слишком холодные, приборы могут сигнализировать о низком содержании кислорода в крови.

Теперь такой способ помощи «ковидным» пациентам применяют во всех больницах Сан-Карлуса.

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