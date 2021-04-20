«Прикосновение любви»: как перчатки с тёплой водой помогают пациентам с COVID-19
Латексные перчатки и тёплая вода стали помощниками в борьбе с коронавирусом. Необычный метод под названием «прикосновение..
Дата загрузки: 2021-04-21
Женщины пишут добрые пожелания на перчатках, наполняют их водой, связывают парами и надевают на руки пациентам, которые находятся в коме. Это имитирует прикосновение рук живого человека.
[Семей Араужу Сунья, медсестра]:
«Этому нет объяснения, но состояние пациентов улучшается невероятно быстро».
Изобретение приносит и практическую пользу. Тёплая вода согревает руки, и улучшается кровообращение. Это помогает избежать неверных показаний приборов. Когда руки слишком холодные, приборы могут сигнализировать о низком содержании кислорода в крови.
Теперь такой способ помощи «ковидным» пациентам применяют во всех больницах Сан-Карлуса.
Короткая ссылка на эту страницу: