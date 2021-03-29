Дуэт мастера горлового пения с дочерью набрал более 3 млн просмотров

Бацориг Ваанчиг исполняет песни в технике тувинского горлового пения и выступает с монгольским фольклорным ансамблем «Хусугтун». Кроме того, певец приучает дочку к традиционной культуре и выкладывает записанные с ней песни в сети.

Бацориг и его дочь Марла исполняют песню о сильных и быстрых конях. Марла играет на инструменте, имитируя топот конских копыт. В руках у отца – монгольский традиционный смычковый инструмент моринхур.

Горловое пение – одна из древнейших форм музыки. Тувинское горловое пение зародилось на северо-западе Монголии. Певцов учат ему с детства. Они могут имитировать звуки природы: шум воды и степного ветра. Певец поёт одновременно два звука: основной (жужжащий) и обертон к нему. Смотрите видео дуэта отца и дочери.