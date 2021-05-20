Французский пианист впервые за 7 месяцев дал концерт при свечах

Французский пианист Эрик Артс исполняет музыку при свете десятков свечей. Это его первый за семь месяцев..

[Эрик Артс, французский пианист]:

«После этого первого концерта столько эмоций, потому что вот уже семь месяцев я не могу выступать на сцене, так что теперь я возвращаюсь к жизни. Это новая программа, над которой я работал несколько месяцев».

Французский пианист Эрик Артс исполняет музыку при свете десятков свечей. Это его первый за семь месяцев концерт. Он проходит в Женеве.

Швейцария в апреле ослабила карантинные меры. Концерты разрешили, но с ограниченным числом зрителей.

На этом мероприятии – не более 50 гостей. Все в масках и соблюдают дистанцию.

[житель Лозанны]:

«Конечно, так приятно снова побывать на концерте. Атмосфера здесь очень камерная, комфортная». [жительница Лозанны]:

«Если честно, очень сложно перестать ходить на подобные культурные мероприятия. Но теперь мы постепенно на них возвращаемся. И мы знаем, что нам повезло увидеть это шоу». [житель Лозанны]:

«В последний раз мы были на концерте довольно давно. Нам удалось немного погрузиться в культуру. Это был особенный момент, ностальгический».

Для этого выступления пианист решил на время отложить привычных Шопена и Бетховена. Он исполнил знаменитые партии из мультиков аниме, таких как «Покемон».

[Солаль Асеруаль, организатор мероприятий]:

«Приятно возобновить концерты. Почти восемь месяцев мы не могли провести такие концерты при свечах, так что это удивительная возможность».

Швейцария продолжает ослаблять ограничения на публичные собрания. Планируют вновь открыть для посетителей залы ресторанов. Также вскоре максимальное число людей на массовых собраниях хотят увеличить с 50 до 100.

А уже с июля в стране разрешат проводить собрания до 3000 человек. Однако будет одно условие: все присутствующие должны быть вакцинированы.

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