Японец не уехал после аварии на «Фукусиме», чтобы заботиться о брошенных кошках

Этот двухэтажный дом стоит в зоне отчуждения рядом с городком Намиэ в префектуре Фукусима. Здесь живёт..

Этот двухэтажный дом стоит в зоне отчуждения рядом с городком Намиэ в префектуре Фукусима. Здесь живёт Сакаэ Като. Он уже десять лет заботится о брошенных кошках, которых оставили местные жители, эвакуированные после аварии на АЭС.

[Сакаэ Като, житель Намиэ]:

«Если людям трудно зарабатывать на жизнь, то общество позаботится о них и окажет социальную помощь. Но когда кошки попали в беду, им никто не помогает, и они могут умереть».

Сакаэ официально считается жителем города Фукусима и имеет право находиться здесь только днём. Полиция и пожарные много раз уговаривали его уехать.

[Сакаэ Като, житель Намиэ]:

«Они спросили, почему я остался здесь. И я ответил, что должен позаботиться об этих брошенных кошках».

Пожилой японец владеет небольшой строительной компанией. После землетрясения и аварии на «Фукусиме» он помогал сносить брошенные дома местных жителей и увидел много мёртвых домашних питомцев. Это и заставило мужчину остаться, хотя его семья эвакуировалась.

Сейчас в доме Сакаэ живёт 41 кошка и спасённая собака. За прошедшие годы он похоронил больше 20 питомцев.

[Сакаэ Като, житель Намиэ]:

«Я хочу позаботиться о самой последней кошке, прежде чем умру. Было бы жестоко оставить их без присмотра. Я больше не заведу ни одной кошки, но с грустью смотрю, как они уходят».

Японец тратит примерно 7000 долларов в месяц на еду для животных, ветеринарные услуги и другие нужды. Помимо домашних питомцев, подкармливает собачьим кормом кабанов. Воду берёт из горного источника, поскольку коммуникации в Намиэ отключены.

Сакаэ говорит, что ему нравится жить в горах. К тому же он не хочет бросать дом, в котором прожили три поколения его семьи.

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