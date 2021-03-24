Приют для ослов: в Мексике спасают вьючных животных от жестокого обращения
«Бурроландия», или «Страна ослов» – так называется этот приют в мексиканском городе Отумба. Здесь живут ослы,..
Дата загрузки: 2021-03-24
[Херман Флорес, директор приюта]:
«Прибыв сюда, ослы словно попадают в рай. Здесь им дарят любовь и кормят – в основном, морковью, которую они очень любят».
В Мексике традиционно использовали ослов в сельской местности. Но теперь города разрастаются, и вьючные животные оказываются не у дел.
Владельцы «Бурроландии» хотят защитить мексиканских ослов от исчезновения. 30 лет назад в стране насчитывалось полтора миллиона этих животных. Теперь осталось только 300 тысяч.
[гостья приюта]:
«Они очень умные и дружелюбные. До сегодняшнего дня у меня не было возможности увидеть их так близко. Они очень добрые, особенно, когда у тебя в руках морковка».
Приют работает с 2006 года. Сначала здесь жили два осла. Сейчас их уже 50. Некоторые родились в приюте.
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