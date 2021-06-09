Без клеток и вольеров: петербургский приют создаёт домашнюю обстановку для собак-инвалидов

Знакомьтесь: это Муха и Шарик – собаки-инвалиды. Благодаря специальным коляскам они могут выходить на прогулку. Эти..

Знакомьтесь: это Муха и Шарик – собаки-инвалиды. Благодаря специальным коляскам они могут выходить на прогулку. Эти коляски куплены на пожертвования, а также на деньги основательницы приюта «Особый друг», который находится под Санкт-Петербургом.

[Варвара Поддубная, сотрудница приюта «Особый друг»]:

«Когда Мушку нашли, она была совсем маленькая. Её нашли и рассказали историю, что кто-то выкинул её из машины прямо на дорогу. И ребята, которые работали недалеко на заправке, увидели, что Муха очень долго бежала по дороге, и её сбила машина после того, как она бежала за той машиной, из которой её выкинули».

В приют в основном попадают бездомные собаки, оказавшиеся в беде.

[Варвара Поддубная, сотрудница приюта «Особый друг»]:

«Это Шарик. Ему около пяти лет. Шаруня был ещё совсем маленьким, когда мужчина попробовал в него выстрелить из своего нового ружья. Он тусовался вместе с детьми на детской площадке, и какой-то мужчина решил в него выстрелить».

После прогулки Муха и Шарик возвращаются в своё жилище. Это обычный деревенский дом. Здесь их встречают другие питомцы.

[Таисия Кабурнеева, основательница приюта «Особый друг»]:

«Наш приют уникален тем, что у нас нет вольеров и клеток. Все собаки у нас живут в доме, в общем пространстве вместе с человеком. И 24/7 они находятся с людьми. Насколько мне известно, ни в каких других приютах такого нет».

Таисия основала приют десять лет назад. Она оплачивает лечение животных и вкладывает деньги в покупку инвалидных колясок. Они стоят от 200 до 750 евро в зависимости от размера.

В приюте живут примерно 30 собак-инвалидов и старых животных. За ними ухаживают больше десяти сотрудников. На зарплату работникам, а также на корм и лекарства для собак нужно 25 тысяч рублей в день. Приют существует на пожертвования. Также ухаживать за собаками помогают волонтёры.

Основательница приюта надеется когда-нибудь арендовать более просторное помещение, поскольку собак, нуждающихся в помощи, всегда много.

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