Египтянки шьют лежаки для собак и помогают своим семьям и приютам для животных

В швейной мастерской в Каире женщины из малоимущих семей шьют лежаки и подушки для собак. Они..

В швейной мастерской в Каире женщины из малоимущих семей шьют лежаки и подушки для собак. Они используют плотную парусину из натуральных материалов. Мастерицы сами разрабатывают дизайн.

[Нахед Зариф Шехата, швея]:

«Я счастлива, когда в работе есть разнообразие. Я делаю круглые, прямоугольные или квадратные лежаки. Всё постоянно меняется».

Лежаки получаются яркие и удобные.

[Нахед Зариф Шехата, швея]:

«Нам нравится шить для животных. Приятно думать, что они сидят или играют на лежаках, а те их согревают».

Продукция продаётся через онлайн-магазин, который открыла специалист по маркетингу и рекламе Перри Ремон. Идея появилась, когда женщина искала лежак для своей собаки и не смогла найти изделий египетского производства. Она не рассчитывала на большой успех проекта, но последние пять лет спрос на лежаки очень высокий.

[Перри Ремон, владелица компании Furbaby]:

«Изначальная идея проекта была в том, чтобы женщины вручную шили изделия, а заработанные деньги шли на помощь их семьям».

Дохода компании также хватает на лечение бездомных собак и финансовую помощь приютам для животных. Кроме того, Перри дарит приютским собакам лежаки и подушки.

В этом приюте в Гизе держат полторы тысячи животных. Всех когда-то подобрали на улице. У многих были травмы или болезни.

[Ханан Дебис, сотрудница приюта]:

«Пожертвований не хватает. Наши приоритеты – еда и медицинская помощь. Удобные кровати и подушки для собак нам не по карману. Поэтому, когда нам дарят лежаки, мы даём их больным собакам или тем, которых недавно прооперировали. Им нужна удобная кровать для сна, чтобы быстрее выздоравливать».

Лежаки египетской компании стоят от 24 до 50 долларов. Покупают изделия в основном клиенты из Египта и Канады.

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