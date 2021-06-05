Кто помог животным, которых бросили люди во время наводнения

Многие жители австралийского штата Квинсленд из-за наводнения покинули свои дома и не смогли взять домашних питомцев. Эшли Д’Сильва работает в сфере красоты, но решила стать спасателем, чтобы им помочь.
«Я очень люблю животных, мне хотелось что-то сделать, чтобы помочь всем брошенным на произвол судьбы», – вспоминает Эшли. «Я написала в Facebook о своём желании помочь, и люди дали адреса, где искать их питомцев», – поделилась она.
Эшли, её муж и ещё несколько добровольцев заходили в воду по пояс, чтобы спасти брошенных собак и кошек. Они спасли от гибели девять собак и трёх кошек. «Это было нелегко, учитывая, что дороги превратились в реки, поэтому следовать GPS было практически невозможно».
Эшли говорит, что наградой за их усилия было воссоединение животных с их хозяевами.