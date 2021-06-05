Кто помог животным, которых бросили люди во время наводнения

Многие жители австралийского штата Квинсленд из-за наводнения покинули свои дома и не смогли взять домашних питомцев. Эшли Д’Сильва работает в сфере красоты, но решила стать спасателем, чтобы им помочь.

«Я очень люблю животных, мне хотелось что-то сделать, чтобы помочь всем брошенным на произвол судьбы», – вспоминает Эшли. «Я написала в Facebook о своём желании помочь, и люди дали адреса, где искать их питомцев», – поделилась она.