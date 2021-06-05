Телеканал NTD

Кто помог животным, которых бросили люди во время наводнения

Кто помог животным, которых бросили люди во время наводнения
Кто помог животным, которых бросили люди во время наводнения

Многие жители австралийского штата Квинсленд из-за наводнения покинули свои дома и не смогли взять домашних питомцев. Эшли Д’Сильва работает в сфере красоты, но решила стать спасателем, чтобы им помочь.

«Я очень люблю животных, мне хотелось что-то сделать, чтобы помочь всем брошенным на произвол судьбы», – вспоминает Эшли. «Я написала в Facebook о своём желании помочь, и люди дали адреса, где искать их питомцев», – поделилась она.

Эшли, её муж и ещё несколько добровольцев заходили в воду по пояс, чтобы спасти брошенных собак и кошек. Они спасли от гибели девять собак и трёх кошек. «Это было нелегко, учитывая, что дороги превратились в реки, поэтому следовать GPS было практически невозможно».

Эшли говорит, что наградой за их усилия было воссоединение животных с их хозяевами.

 

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