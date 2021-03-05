Около 100 провалов появились в центре Хорватии

В центре Хорватии в последнее время наблюдают не совсем обычное природное бедствие. В районе нескольких деревень..

В центре Хорватии в последнее время наблюдают не совсем обычное природное бедствие. В районе нескольких деревень в земле начали появляться воронки. В некоторых случаях они поглотили целые дома.

Учёные говорят, что феномен спровоцировали два землетрясения силой 5,2 и 6,3 балла в конце декабря. После них за два месяца образовалось уже около сотни провалов.

[Радойка Видовичь, жительница деревни Бороевици]:

«Это произошло после землетрясения. Долго шли дожди, и стало ещё хуже. Просто вода, вода, вода – везде».

Эпицентр подземных толчков залегал в районе города Петринья. В результате землетрясений погибло семь человек. Учёные продолжают фиксировать афтершоки. Образуются и новые воронки, заполненные водой.

Это самая большая на сегодняшний день. Диаметром 30 метров.

[Йосип Тержиц, геолог]:

«Мы уже сделали некоторые геофизические, сейсмические и электрические замеры. Также, возможно, применим электромагнитные методы. Кроме того, через неделю начнём сканирование участка самой большой воронки, чтобы нанести на карту её структуру под водой. Насколько мне известно, она около 12-15 метров в глубину».

Хотя подобные воронки часто бывают в почве, богатой известняком, обычно они формируются десятилетиями и даже столетиями. Такая быстрая скорость их появления поставила учёных в тупик.

[Ненанд Томасевиц, местный житель]:

«Землетрясение силой 6,2 балла было, мягко говоря, довольно неприятным. И после этого начали появляться эти ямы. Эксперты говорят, что эти воронки со временем всё равно появились бы, но землетрясение стало своего рода толчком, который ускорил процесс. А потом мы увидели в земле воронки меньшего размера».

Изучать провалы также приезжают специалисты из Италии и Словении.

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