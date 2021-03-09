64-летняя жительница Турции защищает деревню от разрастающегося угольного карьера

64-летняя Тайибе Демирель в одиночку выступила против оператора угольного карьера, чтобы спасти свою деревню. За оливковой..

64-летняя Тайибе Демирель в одиночку выступила против оператора угольного карьера, чтобы спасти свою деревню.

За оливковой рощей женщины на юго-западе Турции лежит огромная серая пустыня. Склоны этого холма постепенно поглощает шахта, а на горизонте виден дым от тепловой электростанции, которая питается добытым углём. Она считается крупнейшей в стране.

[Тайибе Демирель, жительница деревни]:

«Я плачу все ночи напролёт. Шесть лет назад, когда я собирала оливки, добыча этой компании не была так близко».

Женщина говорит, что местность, где сейчас находится карьер, была красивым лугом с полевыми цветами.

[Тайибе Демирель, жительница деревни]:

«Мне нравится зелень. Я очень её люблю. Я люблю пение птиц, листья и созданную Богом природу. Когда-то моя сестра гуляла по полям, которых больше нет. Три-четыре года назад их уничтожили. Она делала фото среди тюльпанов, ромашек и маков. Но этого больше нет. Что лучше: адская яма, как я её называю, или природа? Как думаете?»

Расширяющийся карьер поглотил уже пять деревень.

[Тайибе Демирель, жительница деревни]:

«Они говорят, что всю землю вокруг раскопают, а моя оливковая роща окажется посередине. Я против. Я продолжу этому противостоять, несмотря на свою болезнь».

В прошлом месяце Демирель выиграла суд, который постановил прекратить расширение карьера в сторону её деревни. Однако она по-прежнему боится, что её земля под угрозой.

[Тайибе Демирель, жительница деревни]:

«Однажды мой внук спросит меня, где моя деревня, где я родилась. Я родилась не в городе. Я родилась здесь, я вышла здесь замуж и жила здесь. Хочу оставаться тут до конца жизни и здесь умереть. Не забирайте у меня мою деревню».

Правительство Турции планирует в два раза увеличить добычу угля, чтобы сократить зависимость страны от импорта. При этом оператор ТЭЦ отмечает, что соблюдает все природоохранные нормы и работает под надзором соответствующих министерств.

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