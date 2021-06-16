Алмазная лихорадка охватила деревню в ЮАР

Более 1000 искателей сокровищ собрались в одной из деревень южноафриканской провинции Квазулу-Натал. Они выкапывают из земли..

Более 1000 искателей сокровищ собрались в одной из деревень южноафриканской провинции Квазулу-Натал. Они выкапывают из земли камни неизвестного происхождения, которые считают алмазами.

Первым камень нашёл местный пастух несколько дней назад. После этого сюда потянулись люди со всей ЮАР. Некоторые считают, что это не алмазы, а кристаллы кварца. Однако многие всё равно надеются на лучшее.

[Мендо Сабело, копатель]:

«Это означает, что наша жизнь изменится, поскольку ни у кого не было нормальной работы. Когда я вернулся с ними домой, моя семья была просто счастлива». [Схумбузо Мбеле, копатель]:

«Я в жизни не видел алмазы и не прикасался к ним. Я впервые держу их в руках. И это поможет моей семье, поскольку положение у нас тяжёлое».

По обе стороны дороги выстроились десятки автомобилей. Почву копают и стар и млад, женщины и мужчины. В ход идут кирки, лопаты и вилы.

[Велил Вилакази, копательница]:

«Это поможет общине. Мы надеемся, что станет меньше преступлений, особенно в отношении женщин, поскольку молодёжь совершает это всё из-за нехватки работы».

Департамент горной добычи уже направил на место бригаду экспертов по геологии и горному делу. Они соберут образцы и проведут анализы.

ЮАР долгое время страдает от безработицы. Миллионы людей оказались за чертой бедности. Пандемия коронавируса усугубила ситуацию.

Власти призывают людей покинуть местность, поскольку большое скопление копателей может увеличить риск распространения COVID-19.

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