В деревне под Пекином серьёзная вспышка COVID?

Китайские власти, как предполагается, скрывают масштабы последней волны эпидемии COVID-19 в одном из пригородов Пекина. Местный житель деревни Шипайфанцюнь к северу от столицы рассказал телеканалу NTD, что местные власти распорядились всем сделать тесты на коронавирус. Кроме того, никто не может покидать пределов населённого пункта.

В Шипайфанцюнь находится Пекинский институт исполнительских искусств. Все его студенты также должны сделать тесты. Им также не разрешается покидать общежития.

При этом власти не объявляют об этом публично. Очереди в центры по тестированию, судя по фото и видео в сети, выстраиваются по ночам.

Также в этом районе находится кампус Пекинского союзного университета. Местный житель рассказал NTD, что многих студентов этого вуза поместили на карантин. Однако администрация учебного заведения об этом также не распространяется.

Люди говорят, что главную дорогу к деревне перекрыли полицейские кордоны. Также был окружён и Союзный университет.