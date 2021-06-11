Школа у реки: как две жительницы Индии обучают детей из трущоб
Две жительницы индийского города Ахмедабад взяли на себя задачу обучать детей из неблагополучных семей. Их ученики..
Дата загрузки: 2021-06-11
Две жительницы индийского города Ахмедабад взяли на себя задачу обучать детей из неблагополучных семей. Их ученики не имеют доступа к онлайн-обучению, которое в условиях пандемии используют во многих школах.
Несмотря на то, что в последние недели карантин в Индии ослабили, школы вряд ли откроются в ближайшее время. Эксперты говорят, что пик распространения вируса в стране может наступить только через несколько месяцев.
Женщины проводят свои занятия на берегу реки Сабармати. Она известна тем, что здесь жил герой движения за свободу Индии Махатма Ганди.
[Ниту Гупта, учительница]:
«Из-за пандемии у них нет никаких удобств, они находятся в бедственном положении. У них нет мобильных телефонов или смартфонов, или даже если они есть, они не умеют ими правильно пользоваться. Вот почему мы регулярно проводим эти занятия. Дети не должны отстать или что-то забыть».
Занятия длятся с 7:30 утра до 17:45. На уроки ходит около 80 детей с третьего по десятый классы.
[ученица]:
«Я не могу учиться дома. У нас только один мобильный телефон, который мой отец использует для работы, поэтому я приезжаю учиться сюда».
[ученица]:
«У меня дома нет мобильного телефона, поэтому я прихожу сюда учиться в открытой школе».
В Индии только доступ к Интернету есть только у каждой пятой семьи.
В целом, согласно исследованию ООН, около 100 миллионов человек в Южной Азии находятся на грани крайней нищеты. В этом году это число может вырасти до 150 миллионов человек.
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