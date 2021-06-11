Школа у реки: как две жительницы Индии обучают детей из трущоб

Две жительницы индийского города Ахмедабад взяли на себя задачу обучать детей из неблагополучных семей. Их ученики..

Две жительницы индийского города Ахмедабад взяли на себя задачу обучать детей из неблагополучных семей. Их ученики не имеют доступа к онлайн-обучению, которое в условиях пандемии используют во многих школах.

Несмотря на то, что в последние недели карантин в Индии ослабили, школы вряд ли откроются в ближайшее время. Эксперты говорят, что пик распространения вируса в стране может наступить только через несколько месяцев.

Женщины проводят свои занятия на берегу реки Сабармати. Она известна тем, что здесь жил герой движения за свободу Индии Махатма Ганди.

[Ниту Гупта, учительница]:

«Из-за пандемии у них нет никаких удобств, они находятся в бедственном положении. У них нет мобильных телефонов или смартфонов, или даже если они есть, они не умеют ими правильно пользоваться. Вот почему мы регулярно проводим эти занятия. Дети не должны отстать или что-то забыть».

Занятия длятся с 7:30 утра до 17:45. На уроки ходит около 80 детей с третьего по десятый классы.

[ученица]:

«Я не могу учиться дома. У нас только один мобильный телефон, который мой отец использует для работы, поэтому я приезжаю учиться сюда». [ученица]:

«У меня дома нет мобильного телефона, поэтому я прихожу сюда учиться в открытой школе».

В Индии только доступ к Интернету есть только у каждой пятой семьи.

В целом, согласно исследованию ООН, около 100 миллионов человек в Южной Азии находятся на грани крайней нищеты. В этом году это число может вырасти до 150 миллионов человек.

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