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Парень и девушка обнаружили между собой странные сходства и решили пожениться

Парень и девушка обнаружили между собой странные сходства и решили пожениться
Парень и девушка обнаружили между собой странные сходства и решили пожениться

Джейми Франц и Энтони Беркетт заинтересовались профилями друг друга в Твиттере и стали переписываться. Джейми заметил, что у Энтони адрес электронной почты Burkette11493.

Джейми предположила, что это дата рождения молодого человека. Её догадка подтвердилась. Выяснилось, что они родились в один день. Молодые люди жили на расстоянии чуть больше 30 км. Была вероятность, что они родились в одной и той же больнице. Так и оказалось, они появились на свет в больнице штата Луизиана 25 лет назад!

Молодые люди решили встретиться.

На этом совпадения не закончились. Джейми и Энтони не только родились в одной и той же больнице с разницей в несколько часов, но и оба левши. Молодые люди верят, что их соединила судьба, поэтому решили пожениться.

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