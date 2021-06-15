В Индии спасли мальчика, упавшего в скважину глубиной 55 метров
В Индии спасли четырёхлетнего мальчика Шиву, упавшего в 55-метровую скважину. Это произошло в деревне Дхария недалеко..
Дата загрузки: 2021-06-15
[Мина Деви, мама мальчика]:
«Мой сын играл (рядом с домом) и вдруг исчез, а поблизости никого не было. Один человек пришёл и сказал, что он провалился (в колодец)».
В спасательной операции участвовало примерно 100 человек. Это полицейские, военные и спасатели. Сначала убедились, что ребёнок жив и в сознании. С ним на местном языке общался старший брат.
Спасатели закачали в скважину кислород. Также мальчику спустили вниз пакет с едой. Изначально планировали расширить 23-сантиметровый проём, чтобы было удобнее доставать ребёнка. Потом решили, что такой процесс затянется надолго.
В итоге мальчика достали при помощи верёвки, предварительно накинув петлю на его руку. Вся операция длилась 8 часов.
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