«Опасно для жизни»: сбежавшие коровы посеяли хаос в боливийском мегаполисе

Это не кадры с испанской корриды. Почти два десятка сбежавших коров навели панику в боливийском мегаполисе..

[Джонни Фернандес, мэр Санта-Круса]:

«Есть люди, получившие телесные повреждения. Это опасно для жизни, для всех, кто сейчас в центре города. Как видите, эти животные неспокойны и могут напасть на кого угодно».

Это не кадры с испанской корриды. Почти два десятка сбежавших коров навели панику в боливийском мегаполисе Санта-Крус.

Местные СМИ сообщают, по меньшей мере, о четверых пострадавших. Коровы нападали даже на детей. К счастью, никто не погиб.

В целом сбежавших животных было 17. Через несколько часов всех их удалось поймать.

Власти долго не могли выяснить, откуда беспризорные коровы взялись на улицах мегаполиса с полуторамиллионным населением. В итоге оказалось, что они сбежали из автомобиля, перевозившего скот. Он перевернулся в результате неудачного манёвра водителя.

Короткая ссылка на эту страницу: