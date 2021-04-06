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Зачем воспитательница сделала причёску как у её ученицы

Зачем воспитательница сделала причёску как у её ученицы
Зачем воспитательница сделала причёску как у её ученицы

Шеннон Гримм – воспитательница в детском саду в Уиллисе в штате Техас. Она заметила, что малышка Присилла Перес стала грустной и необщительной. Женщина решила узнать, что случилось.

Оказалось, что ребята дразнили Присиллу из-за короткой стрижки. Узнав об этом, воспитательница подстриглась и сделала причёску как у Присиллы. Кроме того, Шеннон завязала одинаковые банты себе и девочке. Малышка стала улыбаться. Воспитательница объяснила детям, что, несмотря на различия, нужно принимать всех такими, какими они есть.

Воспитательница также придумала номинацию «Ученик месяца» и вручила Присилле медаль за храбрость в трудное время.

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