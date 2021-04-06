Зачем воспитательница сделала причёску как у её ученицы

Шеннон Гримм – воспитательница в детском саду в Уиллисе в штате Техас. Она заметила, что малышка Присилла Перес стала грустной и необщительной. Женщина решила узнать, что случилось.

Оказалось, что ребята дразнили Присиллу из-за короткой стрижки. Узнав об этом, воспитательница подстриглась и сделала причёску как у Присиллы. Кроме того, Шеннон завязала одинаковые банты себе и девочке. Малышка стала улыбаться. Воспитательница объяснила детям, что, несмотря на различия, нужно принимать всех такими, какими они есть.