Какой сюрприз приготовили ученицы для плачущей учительницы

Тоня Эндрюс – учительница математики в средней школе в штате Техас. У неё жила кошка Блонди. Когда кошке было 16 лет, она умерла. Женщина тяжело переживала потерю и даже плакала на уроках.

«На следующий день в школе я плакала практически на каждом уроке», – рассказала учительница. Когда она внезапно расплакалась, ученики встревожились и стали спрашивать, что случилось. Женщина рассказала о Блонди.

Ученицы решили поддержать учительницу. Они купили для неё цветы и кексы. А потом им пришла идея подарить ещё и котят. Тоня была в восторге, когда увидела котят, и сразу дала им клички Мисси и Гёрл. Вскоре снятое видео стало вирусным. Смотрите видео.

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