Музей истории Первой мировой войны открылся в Петербурге

В Петербурге открылся новый музей истории Первой мировой войны. Здесь представлены около 300 экспонатов того периода:..

[Сергей Надеин, организатор музея]:

«Он появился сразу, но он был в деревянном корпусе, а в конце войны он появился в пластмассовом корпусе. В пластмассовом корпусе здесь и представлен, очень редкая вещь».

В Петербурге открылся новый музей истории Первой мировой войны. Здесь представлены около 300 экспонатов того периода: боевое оружие, униформа солдат и офицеров, награды, фотографии и личные вещи. Некоторые экспонаты очень редкие, например, этот подлинный полевой армейский телефон. Его использовала Германия, и он заменил флажковую систему связи и телеграф.

Здесь можно не только потрогать экспонаты, но и примерить исторический костюм. Вот это настоящая шинель. Так выглядел русский солдат – с ремнём, бляхой и орлом.

А вот в такой форме с аксельбантом, орденами и трёхлинейной винтовкой Мосина 1895 года можно ощутить себя настоящим казаком. В той войне участвовали более 200 тысяч казаков.

[Сергей Стёжкин, сотрудник музея истории Отечества]:

«Я таскаю эту винтовку здесь уже примерно час, и дико болит плечо. Я понимаю, каково это было солдатам. Она достаточно тяжёлая».

А это раритет, австро-венгерский штык образца 1885 года. Вот этот пулемёт американца Хайрема Максима образца 1910 года выдавал по 600 выстрелов в минуту. Его достали со дна Ладожского озера. А очистили от ржавчины и покрасили школьники.

[Кирилл Коржев, зав. подросткового клуба «Каравелла»]:

«Раскладывали, перекладывали, прибивали фотографии. <…> Когда идёт какой-то процесс, взрослые люди в чём-то участвуют, им хочется подтянуться и в чём-то поучаствовать».

В экспозиции есть также раздел, который посвящён применениям боевых газов. Впоследствии они были запрещены международной конвенцией. А также – раздел об участниках той войны, среди которых были Агата Кристи, Уолт Дисней, Александр Колчак.

[Юрий Добровольский, попечитель музея Отечественной истории]:

«Надо говорить людям правду, не скрывая, потому что история есть история. Факты должны быть, их всё время перекручивают, пытаются обмануть».

Экспонаты находили, покупали не только в России, но и за рубежом. Россияне из разных регионов страны оказывали финансовую поддержу.

[Ирина Павлова, посетительница]:

«Мы подумали, что это интересно, музей – это история. А не зная прошлого, нет будущего».

Организаторы музея хотят привлечь внимание молодого поколения, чтобы они знали о героях, подвигах, причинах войны и последствиях, к которым она привела.

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