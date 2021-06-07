Зачем во время пандемии девочка стала учить язык жестов

Эта история произошла в городе Эштон-андер-Лайн в Великобритании во время карантина. Курьер Тим Джозеф два раза в неделю приезжал с посылками к дому 8-летней Таллулы. Она всегда ждала его и хотела с ним поговорить.

Но выяснилось, что Тим – глухонемой. Тогда Таллула решила выучить язык жестов. Ей помогала мама. Однажды девочка на языке жестов сказала Тиму «хорошего дня!»