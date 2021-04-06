В Индии антирекорд: более 100 тыс. заболевших COVID за сутки

В Индии зарегистрировали антирекорд новых случаев заболевания COVID-19. В понедельник страна стала второй после США, где..

В Индии зарегистрировали антирекорд новых случаев заболевания COVID-19. В понедельник страна стала второй после США, где выявили более 100 тысяч инфицированных за сутки.

Если рассматривать статистику по штатам, лидером по случаям COVID стал богатейший в стране штат Махараштра, где находится коммерческая столица – город Мумбаи. Там за день зарегистрировали более 57 тысяч заразившихся.

Врачи говорят, главная причина в том, что люди не соблюдают карантинных мер.

[Арвинд Кумар, врач]:

«Давайте не будем винить новый штамм COVID-19. Виновато наше неподобающее поведение. Именно из-за него такой скачок. Вся страна должна понять это и исправиться. Без необходимости не выходите из дома, избегайте скоплений людей в закрытых помещениях, сохраняйте социальную дистанцию и никогда не выходите из дома без маски».

В некоторых городах власти направили мобильные бригады, чтобы делать экспресс-тесты. Многие индийцы теперь говорят, что меры нужно ужесточать.

[Сушма Сварабхай, жительница Нагпура]:

«Если введут «локдаун», то люди хотя бы будут оставаться дома, будут в безопасности, и коронавирус можно будет взять под контроль».

В начале февраля эпидемия в Индии шла на спад. Власти ослабили ограничения, и большинство индийцев перестали носить маски и соблюдать дистанцию. С тех пор суточное число заболевших в стране выросло примерно в 12 раз.

Сегодня в Индии зафиксировано более 12 миллионов 600 тысяч заболевших. Это третий в мире самый высокий показатель после США и Бразилии. Умерших уже более 165 тысяч.

При этом Индия – крупнейший в мире производитель вакцин. Здесь с середины января прививки от COVID сделали уже 77 миллионам человек. По этому показателю страну обгоняют только США и Китай. Впрочем в пересчёте на душу населения это меньше, чем в большинстве государств.

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