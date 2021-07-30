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Зачем курам нужна карусель. Весёлое видео

Зачем курам нужна карусель. Весёлое видео
Зачем курам нужна карусель. Весёлое видео

Хозяева домашней птицы не любят, когда петухи затевают драки и ранят друг друга. Чтобы отвлечь птицу, некоторые используют капусту или делают для них карусель.

Традиционный метод предотвращения драк – подвешенная капуста. Птица клюёт её и успокаивается. Есть ещё весёлый способ: хозяева кур устанавливают велосипедное колесо в горизонтальном положении так, чтобы оно могло вращаться. Птица запрыгивает на колесо и начинает кружиться. Некоторые покрасили шины, придав им ещё одну функцию – декоративную. Смотрите видео.

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