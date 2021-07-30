Хозяева домашней птицы не любят, когда петухи затевают драки и ранят друг друга. Чтобы отвлечь птицу, некоторые используют капусту или делают для них карусель.
Традиционный метод предотвращения драк – подвешенная капуста. Птица клюёт её и успокаивается. Есть ещё весёлый способ: хозяева кур устанавливают велосипедное колесо в горизонтальном положении так, чтобы оно могло вращаться. Птица запрыгивает на колесо и начинает кружиться. Некоторые покрасили шины, придав им ещё одну функцию – декоративную. Смотрите видео.
Зачем курам нужна карусель. Весёлое видео
Хозяева домашней птицы не любят, когда петухи затевают драки и ранят друг друга. Чтобы отвлечь птицу, некоторые используют капусту или делают для них карусель.