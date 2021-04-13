89-летний британский ветеран катается на роликах, чтобы собрать деньги для детей

Ветеран Королевских ВВС Великобритании Джон Уилкок в свои 89 решил снова встать на роликовые коньки. Об..

Ветеран Королевских ВВС Великобритании Джон Уилкок в свои 89 решил снова встать на роликовые коньки. Об удовольствии речи не идёт. Дедушка собирает пожертвования для малообеспеченных семей с детьми.

Джон обязался проехать 90 кругов по двору у своего дома до 90-го дня рождения, который отметит 21 января следующего года. Вдохновил британца соотечественник капитан Томас Мур.

[Джон Уилкок, британский ветеран]:

«Я примерил коньки и понял, что мне 90, а не 19. Я сразу сдался, но тут появляется сэр Том со своими ходунками и делает круги по двору. Поэтому я несколько дней потренировался на заднем дворе, где меня никто не видел, и, похоже, стало получаться».

Дедушка тоже использует ходунки на колёсах, ведь в последний раз он катался на роликовых коньках 70 лет назад. Тогда Джон служил в армии.

Пожилой британец должен делать не меньше двух кругов в неделю, чтобы успеть выполнить обязательство в срок. Говорит, что его поддерживают добрые слова других людей.

[Джон Уилкок, британский ветеран]:

«Одна дама сказала: «Вы заставили меня улыбнуться в очень мрачный день». И я подумал, что, даже если больше ничего не достигну, то одно это станет достаточной наградой за мои усилия».

Ветеран планировал собрать 500 фунтов стерлингов, но собрал уже более 36 тысяч.

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