Как лужица грязи помогает предсказать извержения самого активного вулкана Европы

Сложно поверить, но это небольшое озерцо грязи – настоящий научный инструмент в наблюдении за самым активным..

Сложно поверить, но это небольшое озерцо грязи – настоящий научный инструмент в наблюдении за самым активным вулканом Европы. Его можно назвать окном в глубины горы Этна, которая находится в итальянской Сицилии.

Такие озёра называют грязевыми вулканами. Конкретно эти находятся в нескольких километрах от горы. Учёные используют их, чтобы предсказывать будущие извержения Этны.

[Сальваторе Джамманко, вулканолог]:

«Это настоящие грязевые вулканы, в которых очень солёная вода, более концентрированная, чем морская, выбрасывается вместе с газом, который пузырится прямо в центре жерла».

В основном это углекислый газ, который выделяется из глубинных резервуаров магмы под вулканом. И этот магматический газ смешивается с более поверхностным метаном, который выделяется из резервуаров углеводородов под этим местом. Соединение этих двух газов поднимает на поверхность воду и грязь.

[Сальваторе Джамманко, вулканолог]:

«Активность грязевого вулкана важна для нас, потому что это окно в глубины Этны. Когда Этна будет готова к новым циклам активности с сильными извержениями, здесь проявятся самые первые признаки избыточного давления газа в подземных резервуарах с магмой».

С декабря прошлого года Этна периодически устраивала зрелищные шоу, выбрасывая лаву. Пока её активность такая же, какой была во время 200 последних извержений, которые произошли с 1998 года. Риска для людей или посёлков вокруг горы нет. Однако вулканологи постоянно наблюдают за изменениями.

Они говорят, что, если концентрация магматического газа в грязевом вулкане увеличится или же повысится температура жидкости, то это будет говорить о возможном более мощном извержении.

Пока же вулканологи предсказывают, что Этна ещё несколько месяцев будет активной, а потом ненадолго заснёт.

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