Новая самая грустная собака в Интернете. Видео

Мадам Бровки – английский бульдог, живущий в Германии. У собаки над глазами есть два пятна. Из-за них она кажется очень грустной.
Хозяйка собаки, рассказала, что бульдога назвали Мадам Бровки из-за пятен над глазами. Женщина утверждает, что её питомица счастливая, дружелюбная и воспитанная: «Мы видим не только её грустную морду. Мы видим, какая она весёлая! И она нам дарит много любви». У собаки есть аккаунт в Instagram. На него подписались более 134 тысяч человек. Видео в интернете посмотрели более 500 000 раз.