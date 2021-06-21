82-летняя пенсионерка вместо дворника: звезда интернета с Урала

82-летняя Анна Бердникова из уральского Златоуста знаменита на весь интернет. В соцсетях видео и фото с..

82-летняя Анна Бердникова из уральского Златоуста знаменита на весь интернет. В соцсетях видео и фото с ней набирают сотни комментариев. Но вовсе не за зажигательные танцы под любимые песни из индийских фильмов.

Всю эту территорию вокруг дома на общественных началах Анна Алексеевна вместо дворника убирает сама в любую погоду. Летом косит траву, собирает мусор, подрезает ветки старых деревьев и белит фасад первого этажа. Зимой убирает снег у подъезда и чистит ступеньки ото льда.

От управляющей компании она получает скромный гонорар в 800 рублей в месяц. Но говорит, что делала бы всё и бесплатно.

[Анна Бердникова, пенсионерка]:

«По двору иду, где валяется, там подбираю. И потом бегу скорее к контейнеру. Все деревья обрезала, всё подметаю. Смотрю, чтобы была чистота. Подметаю, всё делаю. Кто даст 100 рублей, кто 50. За то, что говорят, чистота у тебя».

Анна Алексеевна живёт на последнем пятом этаже. Её день начинается в 6 утра. Неторопливо спускаясь вниз, наводит порядок: протирает пыль на подоконниках и заделывает щели в бетонном полу. Говорит, что мыть ровный пол приятней.

[соседка]:

«Всё хорошо, ходит, везде убирает. Я не знаю, когда она спит. Утром встала и пошла на помойку, а она уже там траву косит. Здесь везде всё убирает. Просят её, не просят, она всем везде помогает». [соседка]:

«Сразу видно, у нас все палисадники ухоженные. Она весь мусор, всё выполет, всё уберёт. Она молодец, она и коридоры, подъезды убирает».

Вид хрупкой старушки, убирающей мусор за соседями, у некоторых вызывает непонимание и раздражение. Но Анна Алексеевна не ждёт похвалы. Она работает с 16 лет. Говорит, что сейчас занимается любимым делом – приводит всё вокруг себя в порядок.

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