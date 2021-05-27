История любви: парень после комы растрогал девушку подарком

Келси и Ларри начали дружить, когда учились в школе. Ларри был лучшим игроком в футбольной команде и бегуном, а Келси – его болельщицей. Она не пропускала ни одного мероприятия с участием Ларри и даже отправилась с ним бороться с лесными пожарами.

10 марта 2010 года Ларри показал сестре Келси кольцо. Он собирался сделать Келси предложение, когда вернётся из отпуска со своей семьёй в Диснейленде. Но планы молодого человека рухнули: его сбил пьяный водитель. В результате несчастного случая Ларри на несколько месяцев впал в кому.

После того как он пришёл в себя, начался долгий путь к выздоровлению. Келси всегда была рядом.