Как корги катается верхом на пони. Весёлое видео

Однажды, возвращаясь на свою ферму, Кэлли Шенкер увидела странную картину: соседский корги стоял на спине её пони по кличке Крикет. Когда собака увидела женщину, то спрыгнула на землю. Но Кэлли успела сделать несколько снимков.

«Я была поражена. Я и представить себе не могла такое. С одной стороны, собака может ездить верхом, а с другой Крикет позволял ему это делать», – поделилась Келли.



После этого Кэлли ещё несколько раз удавалось увидеть забавную парочку. Она смогла снять видео, которое стало вирусным.

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Кэлли рада этой дружбе. Когда она привезла Крикета на ферму, он был истощён, но благодаря хорошему уходу поправился. Теперь у пони есть друг, с которым они весело проводят время.