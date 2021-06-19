Как корги катается верхом на пони. Весёлое видео

Однажды, возвращаясь на свою ферму, Кэлли Шенкер увидела странную картину: соседский корги стоял на спине её пони по кличке Крикет. Когда собака увидела женщину, то спрыгнула на землю. Но Кэлли успела сделать несколько снимков.
«Я была поражена. Я и представить себе не могла такое. С одной стороны, собака может ездить верхом, а с другой Крикет позволял ему это делать», – поделилась Келли.
После этого Кэлли ещё несколько раз удавалось увидеть забавную парочку. Она смогла снять видео, которое стало вирусным.
Кэлли рада этой дружбе. Когда она привезла Крикета на ферму, он был истощён, но благодаря хорошему уходу поправился. Теперь у пони есть друг, с которым они весело проводят время.