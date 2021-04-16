Оказывается на Земле жило 2,5 млрд тираннозавров

На Земле в доисторические времена могло жить до 2,5 миллиардов тираннозавров. Такой вывод сделали американские палеонтологи..

[Чарльз Маршалл, палеонтолог]:

«Ключ – в использовании знаний о существующих сейчас животных. Есть чёткая связь между плотностью популяции, то есть числом особей на единицу площади, и массой тела. Например, слонов относительно немного, а зебр больше. Кроликов и мышей – огромная масса».

На Земле в доисторические времена могло жить до 2,5 миллиардов тираннозавров. Такой вывод сделали американские палеонтологи из Калифорнийского университета. При подсчёте они опирались на закон Дамута. Согласно ему, чем крупнее вид, тем меньше популяция.

Тираннозавры населяли западную часть Северной Америки. По оценкам учёных, они существовали примерно два с половиной миллиона лет и вымерли 66 миллионов лет назад.

Палеонтологи также взяли в расчёт вес тираннозавра, длину тела, продолжительность жизни и площадь ареала, которая составляла более двух миллионов квадратных километров. Кроме того, они учли, сколько энергии требовалось ящеру, чтобы выжить.

[Чарльз Маршалл, палеонтолог]:

«По нашим оценкам, плотность популяции составляла одну особь на 100 квадратных километров. Возможно, два тираннозавра жили в районе Вашингтона, один в районе Манхэттена и один в районе Сан-Франциско».

Впрочем, учёные думают, что тираннозавры не оставались на одном месте, а перемещались группами, преследуя добычу.

Средняя продолжительность жизни ящеров достигала 28 лет. А это значит, что за весь период их существования сменилось 125 тысяч поколений.

[Чарльз Маршалл, палеонтолог]:

«Высчитав плотность популяции и зная площадь ареала, можно сделать вывод, что одновременно на планете жило примерно 20 тысяч особей».

По мнению палеонтологов, таким способом можно подсчитать численность и других вымерших животных.

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