Оказывается на Земле жило 2,5 млрд тираннозавров
На Земле в доисторические времена могло жить до 2,5 миллиардов тираннозавров. Такой вывод сделали американские палеонтологи..
Дата загрузки: 2021-04-16
[Чарльз Маршалл, палеонтолог]:
«Ключ – в использовании знаний о существующих сейчас животных. Есть чёткая связь между плотностью популяции, то есть числом особей на единицу площади, и массой тела. Например, слонов относительно немного, а зебр больше. Кроликов и мышей – огромная масса».
Тираннозавры населяли западную часть Северной Америки. По оценкам учёных, они существовали примерно два с половиной миллиона лет и вымерли 66 миллионов лет назад.
Палеонтологи также взяли в расчёт вес тираннозавра, длину тела, продолжительность жизни и площадь ареала, которая составляла более двух миллионов квадратных километров. Кроме того, они учли, сколько энергии требовалось ящеру, чтобы выжить.
[Чарльз Маршалл, палеонтолог]:
«По нашим оценкам, плотность популяции составляла одну особь на 100 квадратных километров. Возможно, два тираннозавра жили в районе Вашингтона, один в районе Манхэттена и один в районе Сан-Франциско».
Впрочем, учёные думают, что тираннозавры не оставались на одном месте, а перемещались группами, преследуя добычу.
Средняя продолжительность жизни ящеров достигала 28 лет. А это значит, что за весь период их существования сменилось 125 тысяч поколений.
[Чарльз Маршалл, палеонтолог]:
«Высчитав плотность популяции и зная площадь ареала, можно сделать вывод, что одновременно на планете жило примерно 20 тысяч особей».
По мнению палеонтологов, таким способом можно подсчитать численность и других вымерших животных.
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