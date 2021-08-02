Мерзлота оказалась невечной: потепление в Сибири разрушает жизнь людей

Температура в России повышается в два раза быстрее, чем в остальном мире. Из-за этого в Сибири..

Температура в России повышается в два раза быстрее, чем в остальном мире. Из-за этого в Сибири продолжает таять вечная мерзлота. Это оказывает огромное влияние на жизнь людей и меняет ландшафт.

С таянием льда высвобождается много СО2 и метана. Эколог Никита Зимов показывает последствия изменения климата у реки Колыма в Якутии.

[Никита Зимов, эколог]:

«Это чистый лёд, 50% почвы – это не углеводород, это лёд, и лёд очень быстро тает. Он смешивается с этой почвой и превращает её в грязь. Из-за льда образуются пустоты в земле. Вот чем опасна вечная мерзлота. Это не только СО2».

Отец Никиты – тоже эколог. Ещё в 2010 году он делал измерения на льду. Сейчас пейзаж очень изменился.

[Никита Зимов, эколог]:

«Когда я был ребёнком, температура вечной мерзлоты была минус шесть градусов, а сейчас в среднем – минус три. Если не ошибаюсь, в 2018 году во многих местах за всю зиму земля не промёрзала полностью. Верхний слой тает каждое лето, и обычно он замерзает в ноябре-декабре. А в 2018 году этого просто не произошло».

Местные народы десятилетиями пасут оленей. Сейчас приходится адаптироваться. Из-за таяния вечной мерзлоты в тундре образуются провалы, поэтому оленям приходится выбирать новые миграционные пути.

Кроме того, повышение температуры приводит к выпадению снега. А это создаёт ледяную корку, которая повреждает копыта и ноги оленей.

[Никита Зимов, эколог]:

«Земля оседает, появляются овраги, случаются сели. Вся экосистема, вся инфраструктура, которая находится на вечной мерзлоте, разрушается. Если это дерево, оно падает и скатывается к реке, если это дорога или дом, то разрушается фундамент, и здание падает».

Вечной мерзлотой называют слои почвы, которые остаются замёрзшими по-меньшей мере два года. В глубину они могут достигать сотен метров, а по площади охватывают 65% суши России и четверть Северного полушария.

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