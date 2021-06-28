За нами наблюдают? Астрономы обозначили части галактики, откуда видно Землю

Возможно ли, что Землю уже обнаружили внеземные цивилизации, если таковые существуют? По мнению американских астрономов –..

Возможно ли, что Землю уже обнаружили внеземные цивилизации, если таковые существуют? По мнению американских астрономов – да. Группа исследователей недавно обозначила звёзды в нашей галактике, откуда можно было заметить нашу планету.

Для этого использовали метод поиска экзопланет, только наоборот. Обычно, планета видна, когда она проходит на фоне своей звезды. Исследователи с помощью телескопа Европейского космического агентства выяснили, с каких Звёзд видно Землю в положении, когда она находится на фоне диска Солнца.

В итоге астрономы насчитали 1715 звёзд и сотни возможных экзопланет, с которых открывается беспрепятственный вид на Землю.

[Лиза Кальтенеггер, руководитель исследования]:

«Всё это основано на действительно старой идее о поиске внеземной разумной жизни. Мы надеемся, что будут люди, которые пошлют нам какие-то сигналы».

Угол, под которым Земля проходит перед Солнцем, настолько мал, что за последние 5000 лет Землю могли видеть только из 1715 точек.

В последующие 5000 лет из-за некоторых смещений нашу планету смогут увидеть ещё из 319 мест.

В некоторых из этих мест учёные обнаружили экзопланеты. То есть там потенциально может существовать жизнь.

Некоторые эксперты, в том числе покойный Стивен Хокинг, предостерегают от общения с инопланетянами, потому что они могут нанести нам вред.

Но участники этого проекта считают, что это не имеет значения. Если на других планетах существует достаточно развитая жизнь, то она уже знает, что мы здесь.

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