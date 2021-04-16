Массаж и классическая музыка: как в Малайзии выращивают японскую дыню

Юбари – самая дорогая в мире дыня. И теперь её с успехом выращивают не только в..

Юбари – самая дорогая в мире дыня. И теперь её с успехом выращивают не только в её родной Японии, но и в Малайзии.

Этот плод привык к умеренному японскому климату. Как же удалось приучить его к местной жаркой тропической среде?

Это заслуга нескольких фермеров. Они 10 лет проводили эксперименты и испытания и наконец вывели идеальную формулу.

Для дыни подобрали подходящее соотношение питательных веществ в почве и средств обработки. И сегодня эти роскошные плоды уже можно купить на местном рынке в Моно – столице, административного центра Путраджая.

[Сех Чен Сян, основатель фермы]:«Каждая японская дыня на нашей ферме – это почти произведение искусства. И в большинстве случаев за ними трудно ухаживать. Они будут очень красивые, включая их сетку на кожуре, если питание, полив и удобрения – последовательны и очень точны в пропорциях».

Дыням регулярно делают массаж мягкой тканью или перчаткой. Считается, что это усиливает аромат. Заморским плодам также дают послушать классическую музыку, чтобы стимулировать их рост.

[Сех Чен Сян, основатель фермы]:«Мы сталкиваемся со множеством проблем, таких как очень жаркая погода, состав питательных веществ и нехватка технических знаний о том, как выращивать эту японскую дыню».

Недавно теплицу открыли для посетителей, чтобы каждый смог выбрать дыню по душе.

Стоимость одного фрукта – 41 доллар за штуку. Это почти в три раза дешевле японских юбари. Те могут стоить от нескольких сотен до десятков тысяч долларов за штуку

[Элайн Чоу, покупательница]:«Довольно интересно знать, что мы, малазийцы, можем выращивать дыни японского сорта в самой Малайзии».

При этом 200 лучших дынь уже удалось распродать через онлайн-магазин.

Короткая ссылка на эту страницу: