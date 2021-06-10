В Индии в жилой дом заползла королевская кобра длиной 2,5 метра
Индийские змееловы спасли королевскую кобру в Маюрбхандже в штате Одиша. Змея заползла в жилой дом. Хозяева,..
Дата загрузки: 2021-06-10
На место происшествия вызвали супругов-змееловов.
[Сасмита Гочхайт, змеелов]:
«Раньше мне не доводилось ловить королевскую кобру, но мой муж поймал уже много. Я рада, что и мне удалось поймать такую змею».
Рептилию измерили, и оказалось, что она выросла до двух с половиной метров. Обычно размеры взрослой кобры достигают трёх-четырёх метров, а иногда и пяти с половиной.
Змею привезли в лес и там отпустили. В спасательной операции участвовали лесничие.
Королевские кобры обитают в тропических лесах Южной и Юго-восточной Азии. Это самая крупная ядовитая змея в мире. Живут эти рептилии более 30 лет и при этом постоянно растут.
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