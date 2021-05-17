Метеорит возрастом 4,5 млрд лет представляют в лондонском музее
«Уинчкомбский метеорит» возрастом 4,5 миллиарда лет когда-то рассекал космические просторы на окраине Солнечной системы. Теперь же..
Дата загрузки: 2021-05-17
Его вхождение в атмосферу Земли в феврале этого года озарило ночное небо над Уинчкомбом. После этого местные жители бросились на поиски уцелевших частей.
В итоге удалось найти несколько обломков.
[Хелена Бейтс, сотрудница музея]:
«Когда люди впервые их увидели, они описали их как кусочки угля, которые кто-то выбросил. Мы приехали туда через два-три дня».
Этот метеорит считается первым, найденным на территории Великобритании за последние 30 лет. Он оказался не только очень древним, но и уникальным. Такой тип называют углеродистыми хондритами, поскольку они содержат органические вещества и аминокислоты. А это ключевые ингредиенты для формирования жизни.
[Хелена Бейтс, сотрудница музея]:
«Он состоит из таких веществ, как водосодержащие минералы и тому подобное, что свидетельствует о том, что в какой-то момент его истории он подвергался воздействию воды. И везде, где мы находим воду на Земле, мы находим жизнь».
А нашла камень семья Уилкоков из Уинчкомба. Звук метеорита, упавшего на дорожку возле дома, их разбудил.
[Ханна, нашедшая метеорит]:
«Это, кстати, было во время локдауна. В тот вечер я ничем особенным не занималась. И я услышала на улице звук бьющегося стекла. У меня было открыто окно, как обычно по вечерам. Но описать звук не могу. Было похоже, что что-то разбилось».
Музей естественной истории в Лондоне открывается 17 мая. До этого он около пяти месяцев был закрыт из-за локдауна.
Обычно его посещает почти 5,5 миллионов человек в год. В прошлом гостей было примерно 200 тысяч.
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