Метеорит возрастом 4,5 млрд лет представляют в лондонском музее

«Уинчкомбский метеорит» возрастом 4,5 миллиарда лет когда-то рассекал космические просторы на окраине Солнечной системы. Теперь же..

«Уинчкомбский метеорит» возрастом 4,5 миллиарда лет когда-то рассекал космические просторы на окраине Солнечной системы. Теперь же его представляют в Музее естественной истории в Лондоне.

Его вхождение в атмосферу Земли в феврале этого года озарило ночное небо над Уинчкомбом. После этого местные жители бросились на поиски уцелевших частей.

В итоге удалось найти несколько обломков.

[Хелена Бейтс, сотрудница музея]:

«Когда люди впервые их увидели, они описали их как кусочки угля, которые кто-то выбросил. Мы приехали туда через два-три дня».

Этот метеорит считается первым, найденным на территории Великобритании за последние 30 лет. Он оказался не только очень древним, но и уникальным. Такой тип называют углеродистыми хондритами, поскольку они содержат органические вещества и аминокислоты. А это ключевые ингредиенты для формирования жизни.

[Хелена Бейтс, сотрудница музея]:

«Он состоит из таких веществ, как водосодержащие минералы и тому подобное, что свидетельствует о том, что в какой-то момент его истории он подвергался воздействию воды. И везде, где мы находим воду на Земле, мы находим жизнь».

А нашла камень семья Уилкоков из Уинчкомба. Звук метеорита, упавшего на дорожку возле дома, их разбудил.

[Ханна, нашедшая метеорит]:

«Это, кстати, было во время локдауна. В тот вечер я ничем особенным не занималась. И я услышала на улице звук бьющегося стекла. У меня было открыто окно, как обычно по вечерам. Но описать звук не могу. Было похоже, что что-то разбилось».

Музей естественной истории в Лондоне открывается 17 мая. До этого он около пяти месяцев был закрыт из-за локдауна.

Обычно его посещает почти 5,5 миллионов человек в год. В прошлом гостей было примерно 200 тысяч.

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