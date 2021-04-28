40 дней в пещере: 15 добровольцев вышли из самоизоляции на дневной свет
Что испытает человек, если покинет перенасыщенное информациями общество и 40 дней проведёт в тёмной пещере? На..
Дата загрузки: 2021-04-28
15 человек оставались без дневного света в гроте Ломбрив в Пиренеях. Теперь эксперимент завершился, и пора проанализировать собранную информацию.
Согласно первым впечатлениям восьми мужчин и семи женщин, которые оставались в добровольной изоляции, в темноте и без часов время идёт медленнее.
Координатор проекта Кристиан Клот говорит, что в начале у членов команды произошла полная рассинхронизация. Одни ложились спать намного раньше других и намного раньше просыпались. Однако, к концу эксперимента промежуток между циклами сократился. То есть участники, похоже, начали подстраиваться друг под друга.
При этом удлинились циклы бодрствования и сна. В итоге фактические сутки в пещере увеличились с 24 до 32 часов.
[Кристиан Клот, координатор проекта]:
«Помимо физиологии и потребности в еде и сне, самые классические синхронизаторы – это когнитивные функции, человеческая воля и мозг. Они взяли на себя управление, чтобы подстроиться под группу. Мы пришли к среднему циклу в 32 часа, которого не существует в классической физиологии. И это потому, что у мозга была воля к синхронизации (с другими)».
Внутри пещеры не было дневного света. Также там постоянно сохранялась температура воздуха в 10 градусов по Цельсию и влажность на уровне 100%.
Участники эксперимента вообще не контактировали с внешним миром, включая друзей и родственников.
[Мариана Лансон, участница эксперимента]:
«Каждый раз, после того как мы ели и спали, нужно было заполнить анкету и ответить на вопросы: почему я собираюсь спать, почему я ем. Нам также нужно было оценивать, что такое одна минута. Я нажимала кнопку, чтобы её начать, и потом ещё раз нажимала, когда казалось, что она прошла».
Проект называется Deep Time. Его цель – понять, как человек адаптируется к кардинальному изменению окружающей среды. Ожидается, что в будущем это поможет в подготовке космонавтов к длительным космическим миссиям.
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