40 дней в пещере: 15 добровольцев вышли из самоизоляции на дневной свет

Что испытает человек, если покинет перенасыщенное информациями общество и 40 дней проведёт в тёмной пещере? На..

Что испытает человек, если покинет перенасыщенное информациями общество и 40 дней проведёт в тёмной пещере? На этот вопрос постарались дать ответ в ходе необычного эксперимента на юго-западе Франции.

15 человек оставались без дневного света в гроте Ломбрив в Пиренеях. Теперь эксперимент завершился, и пора проанализировать собранную информацию.

Согласно первым впечатлениям восьми мужчин и семи женщин, которые оставались в добровольной изоляции, в темноте и без часов время идёт медленнее.

Координатор проекта Кристиан Клот говорит, что в начале у членов команды произошла полная рассинхронизация. Одни ложились спать намного раньше других и намного раньше просыпались. Однако, к концу эксперимента промежуток между циклами сократился. То есть участники, похоже, начали подстраиваться друг под друга.

При этом удлинились циклы бодрствования и сна. В итоге фактические сутки в пещере увеличились с 24 до 32 часов.

[Кристиан Клот, координатор проекта]:

«Помимо физиологии и потребности в еде и сне, самые классические синхронизаторы – это когнитивные функции, человеческая воля и мозг. Они взяли на себя управление, чтобы подстроиться под группу. Мы пришли к среднему циклу в 32 часа, которого не существует в классической физиологии. И это потому, что у мозга была воля к синхронизации (с другими)».

Внутри пещеры не было дневного света. Также там постоянно сохранялась температура воздуха в 10 градусов по Цельсию и влажность на уровне 100%.

Участники эксперимента вообще не контактировали с внешним миром, включая друзей и родственников.

[Мариана Лансон, участница эксперимента]:

«Каждый раз, после того как мы ели и спали, нужно было заполнить анкету и ответить на вопросы: почему я собираюсь спать, почему я ем. Нам также нужно было оценивать, что такое одна минута. Я нажимала кнопку, чтобы её начать, и потом ещё раз нажимала, когда казалось, что она прошла».

Проект называется Deep Time. Его цель – понять, как человек адаптируется к кардинальному изменению окружающей среды. Ожидается, что в будущем это поможет в подготовке космонавтов к длительным космическим миссиям.

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