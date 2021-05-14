В ЮАР от COVID-19, возможно, умерло на 78 тысяч человек больше, чем зарегистрировано

В ЮАР от COVID-19, возможно, умерло намного больше людей, чем зарегистрировано официально. Такое предположение сделал Южноафриканский..

В ЮАР от COVID-19, возможно, умерло намного больше людей, чем зарегистрировано официально. Такое предположение сделал Южноафриканский совет медицинских исследований. Согласно его отчёту, за последние 12 месяцев в стране умерло 157 тысяч человек. По оценкам специалистов, 85% смертей были вызваны коронавирусом.

Это означает, что в ЮАР эпидемия унесла более 133 тысяч жизней. Но, по официальным данным, умерших – 55 тысяч. А общее количество случаев заражения – более одного миллиона 600 тысяч.

Этот способ подсчёта основан на отслеживание избыточной смертности. То есть когда смертность людей временно увеличивается по сравнению с ожидаемой. Такое обычно происходит во время экстремальных погодных условий, эпидемий или пандемии.

Южноафриканские исследователи отмечают, что увеличение избыточной смертности стало заметно только с мая прошлого года. По мнению некоторых эпидемиологов, количество летальных случаев от COVID-19 лучше отслеживать именно таким способом.

Если подсчёты Южноафриканского совета медицинских исследований подтвердятся, то ЮАР окажется в первой пятёрке стран с наибольшим количеством смертей от COVID. Однако Минздрав пока не прокомментировал отчёт.

В ЮАР ввели жёсткий локдаун в марте 2020 года, когда коронавирусом заразилось ещё немного людей. Сейчас большинство ограничений сняты. Однако медики опасаются третьей волны эпидемии.

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