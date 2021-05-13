Рекомендации от людей, которые переболели COVID-19 дома

Люди, восстановившиеся после короновирусной инфекции дома, рассказывают, что им помогло выздороветь. Ниже мы приводим рекомендации, тех, кто перенёс COVID-19 в лёгкой форме.

Самый распространённый совет – это больше спать.

Держаться подальше от кофеина.

Для уменьшения головной боли положить холодный компресс или лёд на голову.

Принимать цинк и витамин С.

Тёплое питьё как во время простуды от болей в горле. Пить больше жидкости.

Промывать нос и полоскать горло тёплым водным соляным раствором.

Некоторые принимали биологически-активные добавки, но исследований их влияния на выздоровление во время короновирусной инфекции нет.

Переболевшие в лёгкой форме говорят, что испытывали симптомы болезни первые 2-3 дня. Но, есть и те, кто в течение 7-10 дней. По данным ВОЗ в феврале 2020 года, средний срок от начала болезни до клинического выздоровления в лёгких случаях составляет 3-6 недель.

Если вы заметили какие-либо симптомы COVID-19, включая потерю вкуса или запаха, лихорадку или сухой кашель, то лучше обратиться к врачу.