Девочка прошла 14 км, чтобы спасти лошадь

Девочка-подросток Келси из штата Иллинойс ехала с мамой в трейлере в 5:30 утра. Они увидели на обочине дороги лежащую лошадь. Мама с дочкой вышли из машины посмотреть, жива ли она.

На теле животного они обнаружили следы кнута. Хотя лошадь была истощена, у неё не было сил щипать траву у дороги. Келси вспоминает: «Нам было так жаль её, и так грустно смотреть на её страдания». Они попытались затащить ослабевшее животное в трейлер, но не смогли. Тогда Келси сказала маме, что поведёт лошадь к ним домой пешком. Они с лошадью прошли путь в 14 км за 4 часа.





Лошадь отвели в конюшню. Измученное животное проспало пять дней, Келси всё время находилась рядом. Лошадь назвали Санни. Благодаря заботе Санни пошла на поправку.