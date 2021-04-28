Гимнастки без гражданства: трудности бенгальцев в Пакистане

Ко-и-Мур родилась и выросла в Пакистане. Здесь же родила двух дочерей Анвару и Соню. Но несмотря..

Ко-и-Мур родилась и выросла в Пакистане. Здесь же родила двух дочерей Анвару и Соню. Но несмотря на это, никто из них не имеет гражданства Пакистана. Причина в том, что они бенгальцы. Эту народность таким же образом притесняют и в других странах региона.

Без гражданства женщина и её дочери не могут ходить в государственные школы и больницы, а также пользоваться другими услугами. Но, несмотря на все сложности Анвара и Соня получили возможность для личного роста. Они ходят в гимнастическую школу.

[Анвара, ученица гимнастической школы]:

«Я тренируюсь пять лет. Я получила четыре награды, а также две медали по женской гимнастике. Мои родители рады за меня. Я хочу выступать в других странах, чтобы прославлять нашу страну».

Бенгальцы организуют обучение детей внутри своих общин. Даже гимнастическая школа без должных документов не может позволить девочкам развить весь свой потенциал.

[Соня, ученица гимнастической школы]:

«У меня много трудностей, у меня и родителей нет гражданства, поэтому я не могу учиться или поехать за границу на международные соревнования. Я прилагаю все усилия, чтобы получить гражданство».

В Пакистане проживает около трёх миллионов бенгальцев. И примерно у пятой части нет паспортов.

[Тахира Хассан, директор гимнастической школы]:

«На данный момент мы лучшая гимнастическая команда, наверное, в стране. Последние четыре года мы регулярно побеждали в соревнованиях между школами. Мы дошли до такого уровня, что готовы выходить на международную арену, чтобы задействовать тренеров из других стран. Но мы не можем этого сделать, поскольку нет документов».

Создатели школы говорят, что настало время это изменить. В противном случае эти девочки никогда не узнают, чего на самом деле стоят, ведь для этого нужно померяться силами с гимнастками из других стран.

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